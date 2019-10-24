Владикавказ, , 09:20 — REGNUM Пострадавший от удара током ребенок из Северной Осетии перевезен в столичную клиническую больницу №9 имени Г. Н. Сперанского. Самолетом МЧС России 12-летний мальчик доставлен в Москву, пишет 24 октября «Кавказ Пост».

По данным портала, состояние ребенка тяжелое. Ему требуется высокотехнологичная медицинская помощь. Второй пострадавший — 10-летний мальчик — чувствует себя лучше. Его уже перевели в общую больничную палату.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября двое школьников из Северной Осетии получили удар током при попытке забраться на вагон грузового поезда на станции «Моздок». Пострадавших доставили в ожоговое отделение больницы. По факту ЧП была организована проверка.

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