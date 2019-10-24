Москва, , 09:17 — REGNUM Мотивация детей к обучению в школе повысится, если изменить содержание образовательных программ, считают почти треть родителей в России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).

Так, еще 26,4% родителей считают, что активное использование информационных технологий во время уроков также поможет повысить интерес детей к обучению.

Четверть респондентов считают, что детям надо дать возможность самим выбирать необходимые для изучения предметы.

Еще 18,2% родителей считают необходимым улучшить методику преподавания предметов, 16,9% выступили за более гибкое расписание уроков. За изменение системы оценки знаний учащихся выступили 15,5% опрошенных, передает RT.

Кроме того, 28,5% родителей считают необходимым разделить выпускные экзамены и вступительные в вузы, как это было до введения единого государственного экзамена.

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Опрос был проведен среди 2,2 тыс. родителей или законных представителей учеников школ в трех регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист по медицинской психологии министерства здравоохранения России Юрий Зинченко рассказал, как родителям морально подготовить ребенка к школьной жизни.

По его словам, родителям следует объяснить ребенку, что он становится взрослым и может сам координировать свою деятельность, а учеба — не игра, а возможность реализовать себя через обучение и соблюдение правил.

Чтобы помочь школьнику наладить отношения с одноклассниками, родителям необходимо направить внимание ребенка на интересы других детей. Также важно не ругать ребенка без веских на то оснований, хвалить его не только за хороший результат, но и за старания, считает специалист.

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