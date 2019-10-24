Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В Свердловскую область пришла первая партия планшетов, которые в дальнейшем используют для телемедицины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Устройства задействуют для организации телемедицинских консультаций. Планшеты передадут 112 бригадам скорой помощи со всего региона.

На технике уже установлены необходимые программы и средства защиты информации, благодаря которым можно просматривать электронные медкарты пациентов, а также проводить дистанционные консультации через ведомственную защищённую сеть свердловского минздрава. Консультировать друг друга будут в первую очередь сами врачи, в частности, перед оказанием срочной медицинской помощи на месте.

Планшеты переданы в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале проведут ревизию медицинских учреждений. После инвентаризации власти переоснастят или отремонтируют нуждающиеся объекты и запланируют строительство новых.

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