Оренбург, , 09:08 — REGNUM В Оренбурге в здании Ленинского районного суда города 24 октября проходит первое заседании по громкому делу, возбужденному в отношении экс-главы областного центра Евгения Арапова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, первые слушания по делу 15 октября приходили в закрытом режиме. Сегодня, 24 октября, в зале судебных заседании многолюдно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшего градоначальника обвиняют в коррупции. По версии следствия, экс-мэр через подставное лицо создал коммерческую организацию и получал доход. Также бывшему чиновнику инкриминируют взяточничество.

Добавим, Евгения Арапова задержали в августе 2018 года, когда он находился в больнице. Избранной мерой пресечения стало заключение под стражу. В январе 2019 года Арапова отпустили под домашний арест, а в августе 2019 года меру пресечения изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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