Ужгород, Украина, 24 октября 2019, 09:17 — REGNUM В Закарпатье закончилась сыворотка от дифтерии, сообщил директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, рассказали в Областном Центре здоровья.
Весь запас лекарства — восемь ампул — был введён четырём пациентам из 15 нуждающихся. Власти Закарпатья обратились в министерство здравоохранения Украины с просьбой передать сыворотку из других областей страны.
Сыворотка от дифтерии ранее закупалась Украиной в России, но последние несколько лет поставок не было. Лекарство поступало на Украину в виде гуманитарной помощи.
Напомним, в Ужгороде дифтерию диагностировали у 12 иностранных студентов, а также у трёх человек, которые с ними контактировали.
Как сообщало ИА REGNUM, ужгородские врачи обследуют ещё 121 человека, которые также могли контактировать с больными.
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