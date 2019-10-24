Ужгород, Украина, , 09:17 — REGNUM В Закарпатье закончилась сыворотка от дифтерии, сообщил директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк, рассказали в Областном Центре здоровья.

Весь запас лекарства — восемь ампул — был введён четырём пациентам из 15 нуждающихся. Власти Закарпатья обратились в министерство здравоохранения Украины с просьбой передать сыворотку из других областей страны.

Сыворотка от дифтерии ранее закупалась Украиной в России, но последние несколько лет поставок не было. Лекарство поступало на Украину в виде гуманитарной помощи.

Напомним, в Ужгороде дифтерию диагностировали у 12 иностранных студентов, а также у трёх человек, которые с ними контактировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ужгородские врачи обследуют ещё 121 человека, которые также могли контактировать с больными.

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