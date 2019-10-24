Санкт-Петербург, , 09:04 — REGNUM Метрологический образовательный кластер в Санкт-Петербурге будет создан с участием средней общеобразовательной школы, вуза и метрологического института, сообщила пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института метрологии (ВНИИМ) им. Д.И.Менделеева.

Соглашение о развитии партнерских отношений на основе интеграции образовательного, научного и инновационного потенциалов накануне подписали школа №684 «Берегиня», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, федеральное учебно-методическое объединение «Управление в технических системах» и ВНИИМ.

Как пояснил руководитель ВНИИМ Антон Пронин, главной целью соглашения является просвещение и привлечение молодёжи к научной работе в области метрологии.

В рамках сотрудничества стороны откроют школьный профильный класс по направлению «Метрология», реализуют образовательные проекты в рамках популяризации профессии «Метролог».

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