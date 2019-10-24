Абакан, , 09:02 — REGNUM Петиция с просьбой создать памятник мэру Абакана Николаю Булакину, погибшему 14 октября 2019 года, появилась в интернете 23 октября.

Создал петицию, адресованную республиканскому правительству, абаканец Егор Пекарский. По его словам, благодаря деятельности Булакина Абакан преобразился, а после его смерти — осиротел.

«24 года он работал в мэрии, работал для жителей города. Имеет семь государственных наград», — подчеркнул автор петиции.

По его словам, при жизни Николай Булакин ездил на работу на самокате, и это должно быть отражено в памятнике.

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К утру 24 октября петиция собрала 107 подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП на территории Красноярского края 14 октября 2019 года. Похоронили его 16 октября.

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Выборы нового мэра Абакана могут пройти уже в декабре текущего года.

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