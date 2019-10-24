Токио, , 09:05 — REGNUM Специальное мобильное подразделение катеров для своевременного обнаружения северокорейских рыбаков решила сформировать Береговая охрана Японии. Об этом сообщил японский государственный телеканал NTK.

По данным телекомпании, в течение осени прошлого года было найдено почти 90 деревянных рыбацких судов, которые опознали, как северокорейские. В них нашли тела 12 мертвых рыбаков. В 2017 году в японских водах и на побережье нашли 59 подобных судов.

В Японии связывают рост числа рыбацких шхун с тем, что Пхеньян стремится заработать больше иностранной валюты на экспорте морепродуктов.

Как передавало ИА REGNUM, в территориальных водах России, в Приморье, пограничники также периодически задерживают браконьеров из КНДР. В сентябре во время одного из задержаний на досмотровую группу российских пограничников напал экипаж шхуны. Четверо военнослужащих получили ранения, в том числе одно пулевое.

Нападавшие были задержаны и доставлены в Находку. Некоторые члены экипажа были арестованы.