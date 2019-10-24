Москва, , 08:49 — REGNUM Жители России на законных основаниях могут пользоваться мессенджером Telegram. Об этом заявил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Он отметил, что предпринимаемые Роскомнадзором попытки блокировать Telegram в России не означают запрет на пользование этим мессенджером.

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«Одно другому не противоречит», — приводит РИА новости слова замглавы Минкомсвязи.

Говоря о пользовании мессенджером в России, Волин подчеркнул, что это законно.

Напомним, ранее в октябре спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещён для использования. Он добавил, что Telegram используется в управлении российским сетевым проектом на базе университетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России. Такое решение было приятно из-за отказа руководства мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования от переписок пользователей, которых российские спецслужбы подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. Спустя несколько дней Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера. В результате пострадали сотни других ресурсов, чьи IP-адреса оказались заблокированы.