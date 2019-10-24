Москва, , 08:38 — REGNUM Роспатент в январе-сентябре 2019 года сократил сроки рассмотрения на изобретения до шести месяцев или на 28,3% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Вместе с тем сроки рассмотрения заявок на товарные знаки сократились до 5,99 месяца или на 22,4%.

В ведомстве отметили, что одновременно растёт число поданных заявок на товарные знаки — в отчётном периоде таковых принято на 15% больше. Общее число зарегистрированных товарных знаков за девять месяцев 2019 года выросло более чем на 19%. Повышенную активность в этой сфере проявляют как российские резиденты, так и иностранцы.

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