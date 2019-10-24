Токио, , 08:41 — REGNUM Адвокаты бывшего главы альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона 24 октября на досудебных слушаниях назвали уголовное дело в отношении него политически мотивированным и потребовали снять со своего подзащитного все обвинения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Судебные материалы демонстрируют, что открытое дело прокуратуры, которое с самого начала было политически мотивированным и предвзятым, несостоятельно и противоречит представленным доказательствам», — цитирует агентство заявление адвоката.

Сообщается также, что адвокаты обвинили следствие в сговоре с японскими госчиновниками и сотрудниками Nissan. По их мнению, дело сфабриковано, чтобы вытеснить Гона и помешать дальнейшей интеграции Renault и Nissan, которая угрожала самостоятельности японского производителя.

Как передавало ИА REGNUM, первый раз Карлоса Гона, известного выведением Nissan из тяжелого кризиса, арестовали в ноябре 2018 года. Впоследствии его выпускали и арестовывали четыре раза. Экс-главу альянса обвиняют в финансовых махинациях, уходе от налогов и обогащении за счет средств концерна. В настоящее время Гон находится под домашним арестом. Ему запрещено покидать Японию и встречаться с женой.