Москва, , 08:33 — REGNUM В преддверии зимних холодов спасатели напомнили жителям России о мерах безопасности и правилах использования обогревательных приборов. Рекомендации опубликованы на сайте МЧС РФ.

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Чтобы обезопасить себя, свою семью и домашний очаг, необходимо следовать нескольким простым правилам. Так, прежде всего, надо соблюдать требования, прописанные в инструкции, и не использовать нагревательные электроприборы свыше установленного срока эксплуатации. Кроме того, специалисты советуют систематически проверять исправность как самих приборов, так и розеток, щитков и вилок обогревателя, а также своевременно заменять вышедшие из строя детали.

«Используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели», — настоятельно рекомендуют в МЧС.

Также не стоит отставлять электрообогреватели включёнными на ночь и использовать их для сушки вещей.

Напомним, в холодное время года традиционно возрастает количество пожаров, возникающих при эксплуатации бытовых электроприборов. Пожары чаще всего случаются из-за халатности и пренебрежения правилами пожарной безопасности.