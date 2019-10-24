Челябинск, , 07:47 — REGNUM В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию. Об этом пишут местные СМИ.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма

По данным издания 74.ru, полиция расследует уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов. Конопенко проходит свидетелем. 23 октября к ней домой пришёл майор полиции, который вручил две повестки. Также он задавал ей вопросы, но она согласилась отвечать на них лишь в присутствии адвоката по назначению, который сейчас находится в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре женщина была уволена из детского центра, в котором работала. Основанием стали откровенные снимки, сделанные ещё в 2000 году. Педагог обратилась за помощью к тогда ещё омбудсмену Маргарите Павловой. Но та направила запрос в прокуратуру и надзорное ведомство порекомендовало уволить Конопенко.

Павлова заявила журналистам издания, что действовала по инструкции. Также она пояснила, что некоторые педагоги центра выступили с встречными заявлениями, отметив недопустимость поведения их теперь уже бывшей коллеги.

Конопенко ранее заявляла журналистам, что связывает происходящее с непростыми отношениями с руководством. Она собиралась подавать в суд и требовать восстановления на работе.

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