Оренбург, , 07:27 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области по упрощенной процедуре признал скандально известный потребительский кооператив «Семейная копилка» банкротом. Документ опубликован на портале электронного правосудия.

Суд принял решение признать кооператив несостоятельным (банкротом) как отсутствующего должника с открытием конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Утвержден конкурсный управляющий, которому назначено вознаграждение в размере 10 тысяч рублей единовременно за счет средств должника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководителя потребительского кооператива задержали в Москве в середине сентября 2019 года. В настоящее время женщина находится под стражей. В отношении председателя «Семейной копилки» возбуждено уголовное дело. Фигурантке инкриминируют мошенничество и отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Потерпевшими по уголовному делу проходят около 800 человек, а ущерб составляет 250 млн рублей.

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