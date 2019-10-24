Екатеринбург, , 07:13 — REGNUM Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал своим подчинённым месяц на то, чтобы разобраться с загадочным убийством двух девушек в Екатеринбурге. За помощью к нему обратились матери погибших, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в августе 2018 года. По некоторым данным, девушки отдыхали на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». На записях с камер наблюдения видно, что неизвестный подошёл к ним и выстрелил. Одна из пострадавших скончалась почти сразу, а вторая умерла в больнице.

Личность убийцы и мотив преступления до сих пор неизвестны, хотя прошло уже больше года. Матери погибших полагают, что криминалисты СКР плохо осмотрели место трагедии и не изучили видеозаписи. Бастрыкин поручил подчинённым за месяц разобраться в этом деле и доложить об итогах.