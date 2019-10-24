Благовещенск, , 07:24 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта изучили ситуацию, складывающуюся вокруг стоматологической поликлиники в городе Зея Амурской области. По инициативе областного минздрава происходит процесс слияния стоматологической поликлиники с городской больницей, что вызывает недовольство со стороны персонала поликлиники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Активисты регионального отделения ОНФ встретились с коллективом учреждения, после чего написали губернатору Василию Орлову о преждевременности и слабой аргументированности решения о слиянии двух медучреждений.

«По итогам выездного мероприятия общественники сочли решение о присоединении поликлиники к «Зейской больнице им. Б. Е. Смирнова» спорным, а обоснование областного минздрава о необходимости реорганизации учреждения противоречивым и не отражающим в полной мере все социально-экономические и финансовые последствия этих действий. Также эксперты отметили высокую степень готовности коллектива противостоять слабо аргументированному управленческому решению исполнительных органов государственной власти и перейти к проведению массовых протестных мероприятий при активной поддержке жителей города и района», — сообщила руководитель регионального исполкома ОНФ в Амурской области Наталья Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов заявил о высокой степени коррумпированности в областной медицине.