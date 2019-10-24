Ханты-Мансийск, , 08:42 — REGNUM Жительница Югры пожаловалась в Москве председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на бездействие СУ СКР по ХМАО. Она была в числе более десяти человек, которые приехали на приём к главе СКР из разных уголков страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Жительница Югры рассказала Александру Бастрыкину, что в 2018 году её супруг был обнаружен с огнестрельным пулевым ранением, однако уже более года в уголовном деле нет подозреваемых. Глава СКР «потребовал в кратчайшие сроки провести необходимый объём работы и доложить результаты в течение двух недель».

Отмечается, что по итогам приёма председатель Следственного комитета России назначил ряд служебных проверок, во время которых следователи, криминалисты и руководители местных подразделений СКР будут отстранены от исполнения служебных обязанностей.