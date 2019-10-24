Кемерово, , 06:56 — REGNUM В Кузбассе врачи начали тестировать специализированную программу, установленную на планшетах. Как рассказали ИА REGNUM в департаменте охраны здоровья населения региона, при посещении больных на дому программа позволяет видеть электронную карту пациента, фиксировать в ней данные осмотра, назначать исследования и лечение.

Кроме того, система предупредит пациента по телефону о том, что участковый уже на подходе, поможет врачу автоматически открывать входную дверь без домофона, даже вызвать сотрудников нацгвардии.

Сейчас мобильные рабочие места тестируют доктора областной клинической больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского на правом берегу Кемерова. После пилотного тестирования система будет внедряться в других медицинских учреждениях региона.

«Информация передаётся на мой рабочий компьютер, её остается только распечатать и вклеить в карту. Теперь не приходится по несколько раз переписывать данные вручную, носить с собой тяжелые амбулаторные карты или перед вызовом изучать и запоминать истории болезней», — рассказала участковый врач-терапевт Юлия Машина.

Разработчик информационной системы «Куздрав» — Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр. Мобильное приложение с удалённым доступом в систему создано совместно с компанией «Good Line» и региональным оператором связи.

Отмечается, что информация в системе «Куздрав» полностью закрыта для сторонних пользователей современными средствами защиты персональных данных.