Пермь, , 06:56 — REGNUM В Пермском крае за девять месяцев 2019 года зарегистрировано 124 случая заболевания коклюшем. Показатель заболеваемости составил 4,73 на 100 тыс. населения, что в два раза выше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Александр Зомарев.

В Управлении Роспотребнадзора отметили, что среди заболевших преобладают дети, на долю которых приходится 90,3%. В «группе риска» — дети до года, среди которых зафиксировано 36 случаев заболевания, источником инфекции для них чаще всего являются старшие братья, сестры или родители.

«Рост заболеваемости коклюшем обусловлен свойствами возбудителя (с 2014 года началась положительная фаза эпидемического процесса), отсутствием специфической профилактики (70% заболевших детей не были привиты против коклюша)», — сказал Зомарев и подчеркнул, что основным средством профилактики коклюша является вакцинация.

Коклюшный компонент входит в состав комбинированных вакцин, как отечественного, так и импортного производства, первичный курс вакцинации и ревакцинации состоит из четырёх прививок для детей в возрасте трёх-четырёх и пяти-шести месяцев (вакцинация) и 18 месяцев (ревакцинация).

Вакцины для профилактики заболевания без перебоев поступают в медицинские организации края за счёт средств федерального бюджета. За девять месяцев 2019 года в крае вакцинировано 23 718 детей (83,394 от плана), ревакцинировано 24 947 человек (83,596 от плана). Продолжительность поствакцинального иммунитета составляет в среднем семь-девять лет.

Для дополнительной защиты от коклюша, в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Пермского края, предусмотрена вторая ревакцинация детей в возрасте шести-семи лет.