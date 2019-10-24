Наньнин, Китай, , 06:39 — REGNUM Таможня города Наньнина в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая изъяла на границе с Вьетнамом 806 контрабандных сиамских крокодилов, находящихся под защитой государства, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Крокодилы Dr.emmettbrown

Живые крокодилы были найдены в городе Фанчэнгане 21 сентября. В общей сложности 16 подозреваемых было задержано, включая 14 вьетнамцев, которые нелегально пересекли границу, сообщили в наньнинской таможне.

Крокодилы были ввезены из Вьетнама, а контрабандисты планировали затем перевезти их в провинцию Гуандун для получения с них прибыли. Живые крокодилы были доставлены властями в центр спасения диких животных. Расследование продолжается.

Отметим, что сиамские крокодилы являются очень редким видом животных. Они обитают преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Их кожа используется для производства роскошной продукции. В Китае выращивание сиамских крокодилов без лицензии, их продажа или перевозка находятся под запретом.

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