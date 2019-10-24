Москва, 24 октября 2019, 06:49 — REGNUM Умеренное похолодание до +12 °C, облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 24 октября, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозу синоптиков, днём температура воздуха в столице достигнет +10…+12 °C, в Подмосковье +8…+13 °C. Атмосферное давление ожидается около 752 мм ртутного столба, западный ветер 2−7 метров в секунду.
К ночи ожидается понижение температуры до +5 °C. В Подмосковье до +2 °C.
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