Гуанчжоу, Китай, , 06:28 — REGNUM Таможня города Чжаньцзян провинции Гуандун на юге Китая арестовала 14 подозреваемых в контрабанде 7300 коробок сигарет на сумму 200 млн юаней (около $28,2 млн), сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Объем ухода от налогов составил 120 млн юаней, сообщили на таможне. Более 100 правоохранителей из 19 оперативных групп провели рейды на пять группировок контрабандистов, арестовав подозреваемых в Чжацзяне, Чжухае и Дунгуане, а также в Наньнине пограничного Гуанси-Чжуанского автономного района.

Предварительное расследование показало, что бандиты контрабандой перевозили сигареты через китайско-вьетнамскую границу, а затем перевозили их в прочие места, используя для этого специально модифицированные транспортные средства. Расследование продолжается.

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