Пекин, , 06:22 — REGNUM Китайские суды выносят суровое наказание подозреваемым в наркоторговле в целях укрепления контроля за оборотом наркотиков, заявил президент Верховного Народного суда КНР Чжоу Цян.

Суды по всей стране провели 613 тыс. дел в первом слушании в данной сфере с начала 2014 и по июнь 2019 года, по которым проходило 619 тыс. обвиняемых, сообщил Чжоу во время отчета по уголовным делам на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Порядка 22,2% от общего числа обвинений в наркоторговле являются очень суровыми — от пяти лет тюрьмы до смертного приговора. Это на 11,6% больше, чем в среднем по стране было вынесено аналогичных приговоров за прочие серьезные преступления.

Отметим, что в Китае еще со времен Опиумных войны особое отношение к наркомании и наркоторговле. Торговля наркотиками является одним из самых серьезных уголовных преступлений в стране.