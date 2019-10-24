Хух-Хото, Китай, , 06:09 — REGNUM Китайские метеорологи объявили синий уровень погодной опасности в связи с мощными снегопадами, которые обрушатся на центральные и северо-восточные районы Внутренней Монголии на севере страны, сообщает 23 октября агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном метеорологическом центре, снег обрушится на Внутреннюю Монголию с 24 октября. Прогнозируется объем осадков на уровне от пяти до пятнадцати сантиметров. В некоторых районах возможны метели и снежные бури при выпадении 26 сантиметров снега.

Центр призывает местные власти быть начеку и обеспечить бесперебойную работу автомагистралей, железных дорог и инфраструктуры электроснабжения. Гражданам рекомендуется свести к минимуму пребывание на улице.

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