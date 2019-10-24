Екатеринбург, , 06:03 — REGNUM В Екатеринбурге 17-летний цыган сбил на машине 28-летнюю девушку-хореографа и теперь жетва ДТП получает угрозы от целого цыганского табора. Об этом в соцсетях написал депутат Госдумы Дмитрий Ионин «Справедливая Россия».

В апреле 2019 года Ирина С. шла на остановку общественного транспорта. В этот момент на тротуар вылетела белая «Лада Приора». За рулём был несовершеннолетний. По словам девушки, он пытался сбежать, но местные жители его поймали.

Дмитрий Ионин отмечает: у девушки была раздроблена нога, что в её профессии фатально. Она пережила две операции и ходит лишь на костылях.

Что касается виновника, то, как отмечает депутат, он не считает себя виновным. Девушка добивается его наказания, возбуждено уголовное дело. Родственники подростка приехали к пострадавшей в больницу и угрозами предлагали взять 50 тыс. рублей. При этом только лечение обошлось уже в 300 тыс.

«Пугают своими связями. Расследование уголовного дела продвигается медленно», — написал Ионин.

Сейчас помощь девушке оказывает юрист Максим Чернов. Официальных комментариев органов следствия пока нет.