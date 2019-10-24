Кемерово, , 05:29 — REGNUM В детские сады и школы Кузбасса поступают матрацы, подушки, одеяла и полотенца, которые производятся в исправительных колониях региона, сообщает кемеровский ГУ ФСИН России.

«ИК-37 заключено 28 контрактов на сумму 3,2 млн рублей на поставку мягкого инвентаря (матрацев, подушек, одеял, полотенец) для дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ Промышленновского района; в ИК-50 подписаны контракты на поставку мягкого инвентаря для Беловской районной больницы, Юргинской городской больницы, поставку форменных рубашек для Губернаторской женской гимназии — интерната на общую сумму 580 тыс. рублей; в Мариинской воспитательной колонии изготовлены постельные принадлежности для Чебулинской детско-юношеской спортивной школы и Верх-Чебулинского детского дома на сумму 80,5 тыс. рублей; в ИК-40 заключены контракты на поставку детских матрацев в детский сад «Теремок» Краснобродского городского округа на сумму 57 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Всего за 9 месяцев текущего года заключено 205 контрактов на сумму 70,5 млн рублей (на 116% выше, чем в аналогичный период 2018 года).