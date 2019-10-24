Москва, , 05:31 — REGNUM Базы клиентов Сбербанка опять предлагаются покупателям, теперь уже с аудиозаписями переговоров клиента с банком, 24 октября сообщает «Коммерсантъ».

После обнаружения в начале октября масштабной утечки персональных данных клиентов из системы Сбербанка, которую банк признал лишь частично (первоначально — данные 200 клиентов, через несколько дней — еще 5200 клиентов, чьи данные попали в открытый доступ), на одном из теневых ресурсов появилось новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка. В предложении фигурирует около миллиона строк с полными данными клиента, которыми располагает банк, а также аудиозапись телефонного разговора клиента с банком. Последнее является новшеством для этого теневого рынка.

По мнению экспертов — основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна и гендиректор Zecurion Алексея Раевского — аудиозапись может серьезно помочь мошенникам.

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Из информации, предоставленной изданию продавцом, следует, что за три недели октября в еженедельно обновляемую базу было добавлено еще 19 823 записи.

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