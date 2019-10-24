Новосибирск, , 04:28 — REGNUM Завершение строительства двух многоквартирных домов в Новосибирске — по проспекту Дзержинского и улице Чукотской — взято на особый контроль министерства строительства Новосибирской области. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Травников, который накануне, 24 октября, встретился с дольщиками.

Региональный минстрой займётся проработкой вопросов, связанных с вводом домов, подключением их к системе отопления и монтажом лифтового оборудования, совершенствованием механизмов взаимодействия между подрядчиком и дольщиками по заключению договоров субподряда, порядком оплаты и другим.

В Новосибирской области начинает работать Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Деятельность фонда направлена на завершение строительства домов, возводящихся с привлечением денежных средств граждан.

Сейчас в общем перечне «проблемных объектов» Новосибирской области 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырёх проблемных домов. В эксплуатацию введены четыре жилых дома, являющихся «потенциально проблемными объектами». В рамках господдержки участников долевого строительства с 2015 года в реестр на получение субсидии включено 1189 человек, сумма субсидий — более 231 млн рублей.