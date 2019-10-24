Владивосток, , 03:34 — REGNUM Жители района Басаргина во Владивостоке устали ждать, когда городская власть предпримет меры по асфальтированию дороги, и сами оплатили работу дорожников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Съезд с объездной трассы длительное время оставался непригодным для проезда легковых автомобилей, и не смотря на многочисленные просьбы жителей района, городские власти не спешили облагородить дорогу к микрорайону.

Устав ждать, как пишет DEITA, жители собрали между собой 230 тыс. рублей, которыми оплатили работу дорожников, в результате чего теперь к району Басаргина ведёт заасфальтированная дорога.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отчитал главу Владивостока Олега Гуменюка за отсутствие ответственного подхода к ремонту городских дорог.