Омск, , 03:12 — REGNUM В Омске труженицу тыла Ольгу Ивановну Каськову поздравили со 100-летним юбилеем. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

По данным окружной администрации, её трудовая биография началась в 1937 году, после приезда в Омск из Павлоградского района. Ольга Каськова поступила в училище и одновременно устроилась на мясокомбинат. В 1940 году вышла замуж, в 1941-м — родила первенца. На заслуженный отдых ушла с ПО «Полет», проработав там почти 25 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Ветошкину, проживающему в Красноярске, исполнилось 95 лет.

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