Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:30 — REGNUM Заинтересованные стороны в научной и творческой сферах в Танзании обратились к правительству страны с просьбой улучшить политику в сфере научных исследований с целью содействовать продвижению инноваций на благо развития нации.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», об этом заявила Беатрина Дьяммет, директор неправительственной организации (НПО), занимающейся вопросами исследований в области политики и стратегий, во время конференции, организованной Национальной комиссией по науке и технике (Costech) при сотрудничестве с Университетом Дар-эс-Салама (UDSM).

«Правильная политика в области исследований позволит нам понять, на каком этапе развития в сфере инноваций мы находимся и в каком направлении движемся. Каждый год мы видим, как в стране люди создают и изобретают, но из-за отсутствия качественной политики в этой сфере их идеи не реализовываются до конца», — отметила Дьяммет.

По ее словам, инновации нужны не только для создания рабочих мест, но и жизненно важны для роста экономики любой страны. Также Дьяммет добавила, что в стране наблюдается кризис идей и творчества, из-за чего промышленность в Танзании не может развиваться.

«Наша цель — предоставить возможности для наших исследователей, чтобы они могли генерировать идеи, которые станут толчком для развития страны», — подчеркнула директор НПО.