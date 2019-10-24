Красноярск, , 02:12 — REGNUM По данным Счетной палаты Красноярского края, более 500 тысяч жителей региона живут за чертой бедности. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Красноярского края.

Бедность Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отчет Счетной палаты края о результатах контрольного мероприятия «Оценка социально-экономического эффекта и результативности использования бюджетных средств, направленных на предоставление мер социальной поддержки» 23 октября был представлен комитету по охране здоровья и социальной политике регионального парламента.

По данным аудиторов палаты, доля населения региона с доходами ниже прожиточного минимума существенно превысила средний показатель по России в 13,2% и достигла 18,7%. Таким образом, за чертой бедности оказались более 500 тысяч жителей Красноярского края.

Как следует из отчета, при общем объеме расходов на социальную поддержку в крае в 33 млрд рублей за 2018 год, до малообеспеченных граждан доходит незначительная ее часть.

«Малообеспеченные жители края не являются приоритетными получателями социальной помощи, а размер большинства регулярных денежных выплат является мизерным», — отмечается в докладе Счетной палаты комитету.

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