Москва, , 01:44 — REGNUM Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае. Об этом сообщили RNS в пресс-службе телеканала.

Как заявил представитель «России-1», выпуск программы первоначально планировалось выпустить в эфир только на Дальний Восток и Сибирь, что «не является редкостью для этой программы». «Показ в остальных регионах изначально не предполагался», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, ранее ряд СМИ обратил внимание на отсутствие программы в эфире большинства регионов. Передачу увидели только жители Дальнего Востока и Сибири, тогда как в центральной России в это же время были показаны другие её выпуски. Так, жители Москвы увидели запись эфира о выпавшей из окна женщине из Тобольска.

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