Тирана, , 08:55 — REGNUM 23 октября албанскому писателю Исмаилю Кадаре была присуждена престижная литературная премия Пак Кённи. Торжественная церемония вручения премии состоится 26 октября в городе Вонью.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе пресс-конференции по случаю присуждения премии Кадаре заявил, что лауреат Нобелевской премии по литературе в 2019 году голландский писатель Петер Хандке «перешел черту, которую литература не должна переступать. Убийство не должно быть оправдано ни под каким предлогом».

По мнению писателя, решение Нобелевского комитета о присуждении премии Хандке было ошибкой.

Напомним, Хандке известен симпатиями к Сербии и сербскому народу и неоднократно выступал в поддержку Югославии и президента Слободана Милошевича в ходе югославских войн.

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