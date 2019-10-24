Исламабад, , 08:51 — REGNUM Пакистанская звезда-блогер социальной сети TikTok Харим Шах выложила видеозапись, на которой она запечатлена в совещательной комнате министерства иностранных дел Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, видео вызвало бурю недовольства в социальных сетях, а правительственные структуры задались вопросом, кто допустил постороннюю в секретные помещения министерства. По данным МИД Пакистана, служба безопасности уже изучает записи камер видеонаблюдения, чтобы установить ответственных за проникновение на секретный правительственный объект.

Сама видеоблогер, на страницу которой подписаны миллионы пользователей TikTok, подтвердила, что была в здании МИД, однако «попала туда, получив разрешение». «Если я нарушала правила, почему же мне разрешили снимать?» — заключила Харим Шах.