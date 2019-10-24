Тирана, , 09:34 — REGNUM Согласно данным Евростата и албанского государственного статистического агентства INSTAT, свыше 80% населения Албания не занимается спортом, что делает Албанию самой неспортивной страной в Европе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в отличие от жителей других европейских государств, албанцы редко занимаются бегом, ходьбой и другими видами физической активности, что негативно сказывается на здоровье населения.

82% женского и 76% мужского населения страны не занимаются никакими видами физической активности в течение недели, в то время как в среднем для европейских стран в 2017 году данный показатель составил 28,6% и 26%.

При этом наибольшей популярностью спорт пользуется в Румынии и Эстонии — свыше 95% населения этих стран регулярно уделяет время физическим упражнениям и игровым видам спорта.

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