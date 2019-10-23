Ташкент, , 22:29 — REGNUM В Узбекистане 25,2% женщин (15−49 лет) имеют избыточный вес, 15,5% женщин страдают ожирением, сообщает Газета. уз со ссылкой на данные исследование, проведенного в 2017 году Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Узбекистана.

Mr. Theklan

В ходе исследования было опрошено 3874 домохозяйства во всех регионах страны. В опросе участвовало 2277 матерей/опекунов детей, 251 беременная женщина и 2269 женщин репродуктивного возраста (ЖРВ).

Согласно результатам исследования, 533 тысячи или 15% детей младше 5 лет страдают анемией. Показатель анемии среди ЖРВ составил 20,3%, а среди беременных женщин 32,7%.

Задержка роста выявлена у 8,7% детей. В 1996 году этот показатель составлял 39,5%, что говорит о снижении на 78% к 2017 году. Самый низкий показатель задержки роста наблюдается в Ташкенте (2,7%), а самый высокий — в Сырдарьинской области (15,1%). Высокие показатели задержки роста среди детей младшего возраста также наблюдаются в Андижане, Джизаке, Кашкадарье, Намангане, Сурхандарье, Сырдарье и Фергане.

«Узбекистан ставит перед собой цель снизить количество детей с задержкой роста на 40% к 2025 году», говорится в публикации.

Среди причин нарушения роста названы плохое питание, повторные инфекции и недостаточная психосоциальная стимуляция.

Истощение наблюдается у 1,9% детей младше 5 лет. Доля детей с низким весом составила 2,6%, а избыточный вес наблюдается у 4,6% детей.

На сегодня 50,7% детей в стране находятся исключительно на грудном вскармливании в первые полгода жизни. Около 90% детей получают грудное молоко до одного года и около 40% — до двух лет.

Исследование показало, что 52,9% младенцев получают прикорм в возрасте 6−8 месяцев. Лишь треть детей в возрасте 6−23 месяцев получают питание с минимальным разнообразием рациона, то есть с содержанием не менее четырех различных групп еды. При этом только 6% детей получают минимальный рацион, необходимый для оптимального роста и развития.

Почти каждый седьмой ребенок в стране (15,6%) страдает анемией, среди которых 1% страдает тяжелой формой анемии. Около 75% случаев анемии связаны с дефицитом железа. Самые высокие показатели анемии среди детей до 5 лет наблюдаются в Бухарской области (23%), самые низкие в Наманганской области — 8,7%.

Среди девочек 15−19 лет 10,7% имеют избыточный вес или ожирение. Недостаточный вес наблюдается у 11,9% девочек-подростков.

Доля женщин репродуктивного возраста (ЖРВ) в возрасте 15−49 лет с недостаточным весом составляет лишь 6,3%, анемией страдает 20% женщин, у 44,6% женщин дефицит фолата, у 19,1% — дефицит витамина В12.

В ходе опроса более 90% респондентов заявили, что они использовали йодированную соль, и этикетки на 80% упаковок подтвердили это. Однако анализ показал, что только 40% образцов содержали достаточное количество йода, что говорит о недостаточном поступлении йода в организм беременных женщин по всей республике.