Сочи, Краснодарский край, , 22:51 — REGNUM Рабочий день главы государств и правительств стран — участниц саммита Россия — Африка в Сочи завершили на приёме от имени президента России Владимира Путина. Гостей угостили блюдами русской кухни, а после этого в их честь был дан концерт, включающий народные песни.

Владимир Путин на торжественном приеме в чсть глав государств и правительств стран-участниц саммита Россия — Африка Kremlin.ru

Лидерам стран Африки предложили продегустировать салат оливье, ставший традиционным блюдом на русском застолье, а также пельмени, стейк из лосося и другие блюда. На десерт гостям предложили шоколадный торт.

В концертную программу были включены народные песни «Ах ты, степь широкая», «Распрягайте, хлопцы, коней», номера из произведений классической музыки, которые исполнили кубанский симфонический оркестр и Антонина Васенина с хором Краснодарской филармонии им. Григория Пономаренко.

Гвоздём программы стала вокально-хореографическая композиция «Россия — Африка» в исполнении шоу-балета «Тодэс» и артистов ансамбля «Кубанская казачья вольница».

В качестве памятного подарка гостям преподнесли декоративные тарелочки, расписанные в стиле народов Африки. На них была изображена карта мира, на которой были выделены страны Африки и Россия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обмене кулинарными традициями во время форума Россия — Африка на специально подготовленных для гостей мастер-классах российских и зарубежных шеф-поваров.

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