Тбилиси, , 22:16 — REGNUM Во время посадки в Ереване во время рейса авиакомпании GeorgianAirways из Москвы в Тбилиси пассажирам больше не нужно покидать самолет, сообщает информационный портал TRN-news.

Пассажир самолета StelaDi

С 8 июля по указу президента России Владимира Путина существует запрет на полеты из России в Грузию для российских авиакомпаний — таким образом между странами уже больше четырех месяцев нет прямого авиасообщения, и туристы вынуждены искать стыковочные рейсы, которые не всегда бывают удобными. Представители авиакомпании GeorgianAirways отметили, что время посадки в Ереване сокращено до минимальных 35 минут, пассажиры смогут остаться на борту, и их багаж не будет выгружаться.

16 октября Росавиация выдала авиакомпании S7 допуск на осуществление перелетов в Грузию, однако рейсы будут запущены только после полного снятия ограничений на высшем уровне. Планируется, что авиакомпания будет осуществлять перелеты с частотой до семи раз в неделю.