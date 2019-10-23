Сантьяго, , 22:29 — REGNUM Национальный институт по правам человека Чили осудил функционирование «центра пыток» задержанных участников антиправительственных протестов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В Институте отметили, что центр находится в Сантьяго, близ станции метро Baquedano.

По данным Института, жертвами пыток в этом заведении уже стали 35 детей и 94 взрослых человека. Наиболее распространёнными методами давления на задержанных названы побои, раздевания на допросах, насильственное удержание в невентилируемых помещениях и полицейских фургонах.