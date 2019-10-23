Калуга, , 22:02 — REGNUM В Калуге министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина подвела итоги V международного экологического форума «Экопросвещение», который проходил в регионе в сентябре 2019 года, сообщает 23 октября корреспондент ИА REGNUM по информации экологического ведомства.

В рамках семидневной программы экологического форума «Экопросвещение» на территории области прошло свыше 740 мероприятий, участие в которых приняли около 40 тысяч человек. Делегатами экологической недели стали представители 18 субъектов России, а также предприятий и организаций из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья, которые поделились наиболее интересными и инновационными формами и методами экологического воспитания и внесли свой вклад в охрану окружающей среды Калужской области. Только за одну неделю волонтёрами было расчищено более 150 км береговых линий, высажено свыше 26 гектаров леса, произведено озеленение территорий всех муниципальных районов.

По мнению калужского министра природных ресурсов и экологии, состоявшийся обмен опытом образовательной, воспитательной и научно-исследовательской работы позволит вывести формирование экологической культуры на качественно новый уровень.

«Совместная системная работа ряда региональных министерств в сфере образования, реформирования отрасли обращения с отходами, развития экологического туризма с опорой на институты гражданского общества позволит сформировать навыки экологически ответственного отношения к природе», — подчеркнула Варвара Антохина.