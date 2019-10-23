Архангельск, , 21:54 — REGNUM Проект «Шиес» рушит рейтинг власти и государственность в отдельном регионе, и в администрации президента это хорошо понимают, считает политолог Андрей Чураков.

Протесты против проекта «Шиес» © ИА REGNUM

«Усыпить бдительность населения уже не получится, Точка невозврата пройдена еще год назад, — заявил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Я думаю, что на самом верху есть понимание бесперспективности проекта (не случайно Игорю Орлову и Сергею Собянину было дано поручение подготовить отчет о том, как они планируют учитывать мнение населения), но в проект вложено достаточно большое количество денег: только охранное предприятие заключило договор на 1,5 млрд рублей. Надо понимать, что если речь идет о миллиардах, то процесс остановить можно только волевым решением сверху».

Вероятность развития событий в пользу защитников Шиеса, по мнению Чуракова, велика. «Речь идет не только о грядущих выборах губернатора, на которых тема Шиеса будет определяющей, но и о деструктивном влиянии ситуации на отношение к власти в целом», — подчеркнул политолог.