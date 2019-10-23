Обнинск, Калужская область, , 21:49 — REGNUM В лекционном зале музея истории города Обнинска Калужской области в рамках федерального проекта «Территория победы» с 26 октября по 15 декабря 2019 года будет демонстрироваться документальная выставка «Нормандия — Неман», сообщает 23 октября корреспондент ИА REGNUM.

Экспозиция рассказывает о боевом пути авиационного полка «Нормандия — Неман» в годы Великой Отечественной войны и о судьбах молодых французских патриотов, воевавших в его составе. Выставка создана на основе материалов из фондов Музея Победы, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Российского Государственного архива кинофотодокументов, архивных документов лётчика полка «Нормандия — Неман» М. Гидо, материалов школьных музеев Москвы, Орла и Московской области. Выставка «Нормандия — Неман» посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, 25 ноября 1942 года было подписано советско-французское соглашение о формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи, ставшей впоследствии полком «Нормандия — Неман».