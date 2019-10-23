Сан-Хосе, , 22:21 — REGNUM В Коста-Рике профсоюзы решительно осудили «подавление чилийского народа» со стороны президента Чили Себастьяна Пиньеры и чилийской армии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Репрессии направлены прежде всего против университетской молодёжи и граждан, не одобряющих и бросающих вызов преступной неолиберальной экономической политике, из-за которой страна находится в нищете со времён диктатуры Аугусто Пиночета (1973−1990), говорится в пресс-коммюнике собрания профсоюзов.

Лидеры организаций заверили, что корни протестов в Чили кроются «в нищенских зарплатах и пенсиях, высокой стоимости жизни и приватизации практически всех природных богатств, а также образования, здравоохранения, транспорта и пенсионных фондов».