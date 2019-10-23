Посёлок Шиес, Архангельская область, , 21:24 — REGNUM Беспрецедентные меры устрашения, которые были использованы при доставке топлива на Шиес депутату Архангельского областного собрания Леониду Таскаеву напомнили кадры американских фильмов.

«Какие мысли приходят вам в голову, когда вы видите новость о том, что через границу вашего региона, двигаясь вглубь территории, прошёл конвой в сопровождении вооруженных людей в спецформе? В это же время целый населенный пункт, по сути, взят своим же собственным правительством в заложники — в окружении, без света и интернета. Напоминает сюжет америкосовского блокбастера, только там в роли возмутителя спокойствия обычно выступает какая-нибудь террористическая группа иностранцев. А это что? Для чего такие беспрецедентные меры устрашения?», — заявил депутат в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Таскаев напомнил, что ещё в сентябре правительство Архангельской области уведомило арендатора о необходимости приведения участка в исходное состояние, а суд признал доводы муниципального образования «Урдомское» обоснованными в части признаков капитального строительства на объекте,

«Но сегодня республика Коми вводит на нашу территорию отряды особого назначения для сопровождения… бензовозов и устрашения местного населения. Кто отдал приказ? В Советское время ОМОН были элитой, его не боялись, уважали…», — отметил депутат.