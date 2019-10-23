Вашингтон, , 21:04 — REGNUM Поклонники онлайн-игры Fallout 76 теперь могут оформить премиальную подписку, стоимость которой составит $12. Об этом 23 октября сообщил портал Screen Rant.

Программа называется Fallout 1st. Она предоставит подписчикам такие преимущества, как выделенные серверы, неограниченное хранилище, палатку, служащую точкой быстрого передвижения и простейшей базой, и ежемесячную «стипендию» в игровой валюте Atoms.

Геймеры также получат «самый крутой наряд Нью-Вегаса», наборы иконок и смайликов. Что касается выделенных серверов, то они не будут постоянными и будут отключаться в случае, если владелец покинет сеть, при этом игровой процесс будет сохраняться.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что релиз крупнейшего дополнения к Fallout 76 перенесли на 2020 год. Разработчики отметили, что им нужно ещё время для того, чтобы выпустить его таким, «каким они его видят».

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