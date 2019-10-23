Посёлок Шиес, Архангельская область, , 20:54 — REGNUM Завезенное сегодня под конвоем Росгардии и ОМОНа на Шиес топливо необходимо для штатного функционирования оборудования и инфраструктуры объекта. Об этом на своем сайте сообщил инвестор проекта ООО «Технопарк».

»В связи с возможностью провокаций колонну бензовозов с топливом сопровождали сотрудники МВД. Они обеспечили порядок на территории экотехнопарка и не допустили присутствия посторонних на технологических объектах», — сообщил инвестор.

Руководство ООО «Технопарк» подчеркивает, что в настоящее время не ведет никаких строительных работ в районе станции Шиес. Все мероприятия по согласованию строительства, получению необходимых экспертиз и предусмотренных регламентом изысканий планируется провести в ранее установленные сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, во время доставки топлива на Шиес ближайший к станции поселок Урдома блокировали сотрудники полиции. В посёлке отключены электричество и интернет.