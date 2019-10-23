Сеул, , 22:17 — REGNUM 23 октября албанскому писателю Исмаилю Кадаре была вручена южно-корейская литературная премия имени Пак Кённе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Кадаре получил данную награду в знак признания социальной ценности созданных им трудов, проистекающей из истории албанского народа.

«Кадаре, которому сейчас 83 года, был одним из самых влиятельных писателей в Европе с самого своего дебюта в 60-х. В 2005 он стал первым писателем, получившим за все свои труды международную Букеровскую премию. Нередко кандидатуру писателя выдвигали на Нобелевскую премию по литературе», — пишет «Korean Herald».

Среди лучших трудов писателя выделяют книги «Генерал мертвой армии», «Крепость», «Сломанный апрель» и «Холодные цветы марта».

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