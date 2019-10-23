Копенгаген, , 22:22 — REGNUM Согласно докладам организации Danske Regioner («Регионы Дании»), министерства здравоохранения Дании и Союза муниципалитетов о положении дел в области здравоохранения, все больше датчан успешно борются с раком и заболеваниями сердца.

В настоящее время 63% заболевающих раком пациентов продолжают жить на протяжении минимум пяти лет. 15 лет назад их доля составляла всего 53%. Помимо этого, на сегодняшний день от сердечных заболеваний в Дании умирает всего 122 человека (из 100 000), в то время как в 2013 году эта цифра была 136 человек на 100 000.

Председатель организации Danske Regioner Стефани Лозе отметила, что положительные результаты не должны стать поводом для расслабления. В частности, Лозе обратила внимание на то, что сфера психиатрии все еще нуждается в улучшении стандартов. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Представители всех трех организаций согласились с тем, что одним из самых серьезных вызовов в области здравоохранения является социальное неравенство в стране.