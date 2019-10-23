Ставрополь, , 20:20 — REGNUM Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) проведет в ноябре-декабре семинары для югоосетинских педагогов. Об этом 23 октября сообщает ИА Рес.

Северо-Кавказский федеральный университет

Как отметила директор Института повышения квалификации работников образования Южной Осетии Заира Кабулова, в республике нет возможности проводить курсы повышения квалификации по определенным направлениям, в связи с этим помощь коллег Северо-Кавказского университета представляется весьма актуальной.

Семинары будут организованы для вожатых, работников дополнительного образования, воспитателей группы продленного дня, учителей музыки, черчения, пения, директоров и завучей, воспитателей и методистов детских садов.

Кабулова сообщила, что Институт повышения квалификации работников образования уже давно сотрудничает с СКФУ. Недавно педагоги университета провели курс лекций для учителей русского языка и литературы Южной Осетии.

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